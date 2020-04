Stiri pe aceeasi tema

- Numarul de cazuri de infectare cu coronavirus in regiunea Lombardia din nordul Italiei a crescut joi cu aproximativ 2.500, a anuntat presedintele regiunii, Attilio Fontana, citat de Reuters."Numerele de azi nu sunt bune, din pacate. A avut loc o crestere brusca fata de zilele precedente",…

- "Ramai acasa. Te rog sa nu ieși afara! Nu profitați de faptul ca aveți caine și trebuie sa-l scoateți la plimbare la doi kilometri de casa! Scoateți-l la ușa sa-și faca nevoile! Nu profitați de faptul ca puteți ieși la cumparaturi și nu va faceți cale pentru a ajunge acolo in fiecare zi sau de mai…

- Delegatia chineza formata din noua experti care ajuta autoritatile italiene sa controleze extinderea COVID-19 este de parere ca trebuie impuse masuri mai stricte. Asiaticii recomanda incetarea oricarei activitați economice. Vicepresedintele Crucii Rosii din China si responsabil al echipei, Yang Huichuan,…

- Numarul total de cazuri de coronavirus in Italia, cea mai grav afectata tara din Europa, a crescut la 31.506 de la 27.980, o crestere cu 12,6%, cea mai mica rata de crestere inregistrata de la aparitia epidemiei in tara pe 21 februarie. Dintre cei infectati initial, 2.941 s-au recuperat complet,…

- Doi șoferi care au staționat mai mult de 48 ore in zona Milano, și care au venit cu transport de marfa in Slatina, sunt primele persoane plasate in carantina in județul Olt, in contextul Covid-19. Șoferii au intrat in țara luni, 9 martie 2020, ajungand in Slatina marți, 10 martie 2020, dupa orele pranzului.…

- Ministrul interimar al Transporturilor, Lucian Bode, a explicat in ce condiții pot fi recuperați banii platiți pe biletele de avion, dupa anularea curselor catre și spre Italia pentru urmatoarele doua saptamani, transmite Digi24.„Conform prevederilor internaționale, in condițiile in care se anuleaza…

- Autoritațile italiene au anunțat ca numarul cazurilor de infecție cu noul virus Covid-19 a crescut la 400 în peninsula, informeaza BBC, citat de Mediafax.În ultimele 24 de ore, cazurile de infecție cu noul coronavirus au crescut cu 25% în Italia. De asemenea, multe…

- Autoritațile din Italia sunt in alerta maxima dupa ce au fost semnalate mai multe cazuri de imbolnaviri cu virusul ucigaș. Zece orase din nordul Italiei au fost inchise efectiv, sambata, dupa moartea a doua persoane infectate cu noul virus din China. Orasul Codogno, unde a fost identificat primul pacient…