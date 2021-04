Bilanț coronavirus: 2.931 de noi cazuri de infectări. Nou record al numărului de decese Pana astazi, 20 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.034.003 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 950.242 de pacienți au fost declarați vindecați. Epidemia pe județe In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 2.931 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regasiți in tabelul de mai jos. Nr. crt.JudețNumar de cazuri confirmate(total)Numar de cazuri nou confirmateIncidența… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pana astazi, 11 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.006.167 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 906.659 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate…

- Pana astazi, 7 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 988.624 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 885.710 pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 5.407…

- Pana astazi, 20 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 892.848 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 803.226 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate…

- Bilanțul imbolnavirilor cu coronavirus se menține ridicat chiar și in weekend. In ultimele 24 de ore in Romania au fost inregistrate 4.383 de noi cazuri de infectari cu Covid-19 și 44 de decese. Pana astazi, 14 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 859.709 cazuri de persoane infectate cu…

- Pana astazi, 6 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 824.995 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 754.335 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 4.064…

- Pana astazi, 4 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 816.589 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 749.673 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 4.271…

- Pana astazi, 27 februarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 799.164 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 738.569 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate…

- Pana astazi, 10 februarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 752.482 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 698.534 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate…