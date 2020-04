BILANȚ 10 aprilie: 5467 persoane infectate cu COVID-19, 257 morți Pana astazi, 10 aprilie, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 5467 cazuri de infectare cu COVID-19. Pana astazi, 10 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 5.467 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 729 au fost declarate vindecate și externate. Numarul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportarii Institutului Național de Sanatate Publica: Nr. crt. Județ Numar de cazuri confirmate 1. Alba 100 2. Arad 179 3. Argeș 52 4. Bacau 58 5. Bihor 70 6. Bistrița-Nasaud 78 7. Botoșani 119 8. Brașov 190 9. Braila… Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

