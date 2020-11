Stiri pe aceeasi tema

- Un control de rutina in trafic a dus la identificarea la volanul unei mașini a unui adolescent de 16 ani, fara drept de a conduce autovehicule pe drumurile publice. Intrebat cui aparține autovehiculul, acesta a relatat ca-i fusese imprumutat de proprietar, cu toate ca știa ca nu poseda permis de ...

- Polițiști din cadrul Biroului Rutier Brașov efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunilor de “conducerea unui vehicul fara permis de conducere” și “furtul in scop de folosința”. In fapt, la data de 04 noiembrie 2020, in jurul orei 17.30, polițiștii au oprit in…

- Cei mai mari producatori de mașini, inclusiv constructorul roman de automobile Dacia, vor renunța treptat la motorizarile diesel incepand de la 1 ianuarie 2021, intrucat vor intra in vigoare noi norme de poluare.

- Inculpatul se afla in prezent in stare de arest preventiv, fiind cercetat si condamnat in prima instanta la peste 20 ani de inchisoare pentru savarsirea infractiunii de constituire a unui grup infractional organizat si furt calificat. Decizia Tribunalului Constanta nu este definitiva, ea putand fi contestata…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Sighetu Marmației au descoperit și confiscat, in urma unei acțiuni specifice desfasurate in zona de competenta, aproximativ 30.000. pachete cu țigari de proveniența ucraineana, precum și trei autoturisme folosite…

- Un tanar a fost prins beat crița la volan pentru a treia oara. S-a intamplat luni dimineața, in satul Zubrești din raionul Strașeni.Potrivit poliției, mașina se deplasa neuniform, iar pe o roata din fața nu avea amplasat cauciucul.

- La scurt timp dupa apariția in Banie a primei instituții universitare de invațamant, Institutul de Mașini și Aparate Electrice, un grup de profesori și studenți a inființat 1948 CSU Craiova, un club sportiv cu secții de atletism, volei, handbal, tenis de masa, șah și fotbal. ...

- Un barbat oprit de polițiști la volanul unui autoturism le-a spus cu nonșalanța ca nu deține un permis de conducere valabil, dupa ce acesta i-a fost retras din motive medicale.S-a intamplat in cursul serii de luni, cand in jurul orei 19:15 lucratorii din cadrul Politiei Orasului Cajvana au oprit ...