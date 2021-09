Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de combatere a criminalitații organizate din Oradea, impreuna cu procurorii de la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Oradea, au efectuat 51 de percheziții domiciliare, pentru destructurarea unei grupari specializate in tranzacții imobiliare ilegale, prin camatarie, șantaj și inșelaciune.…

- O firma s-a trezit cu o inspecție fiscala în urma careia inspectorii au emis o decizie de impunere. Este vorba despre prețuri de transfer. Prețurile de transfer nu sunt o știința exacta, dar în cazul acesta, inspectorii Fiscului au exagerat și nu și-au facut nici treaba bine. Explicam pe…

- In contextul in care, din luna septembrie, Curtea de Apel Ploiesti isi va desfasura activitatea in noul sediu – Palatul de Justitie, strada Gheorghe Doja, nr. 42, in perioada 16 august – 2 septembrie se suspenda programul de lucru cu publicul la compartimentele „Arhiva”, „Registratura” si „Biroul de…

- Instantele de judecata au prelungt mandatele de arestare emise pe numele a doi cetateni spanioli, acuzati de procurorii DIICOT de comiterea infractiunii de trafic de droguri de risc. Potrivit anchetatorilor, inculpatii au cultivat peste 700 de plante de canabis intr-un imobil din localitatea doljeana…