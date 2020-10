Stiri pe aceeasi tema

- In Oradea si alte sapte localitati din judet incidenta cazurilor de infectare cu noul coronavirus a depasit incidenta de 3 la mie, astfel ca unitatile de invatamant isi vor desfasura activitatea in scenariul rosu, a hotarat luni, in sedinta saptamanala, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Ilfov a decis duminica restrictii pentru localitatile Buftea si Ganeasa, unde rata de infectare este de peste 1,5 la mia de locuitori. De asemenea, in localitatea Darasti, unde rata este 3,98 la mie, masca devine obligatorie in spatiile deschise,…

- Incidenta cazurilor de COVID-19 in municipiul Constanta a fost, marti, de 2,13, conform datelor comunicate de Directia de Sanatate Publica (DSP), astfel ca in sedinta de analiza Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) a decis ca in localitatile unde incidenta depaseste 1,5 la 1.000 de locuitori…

- Toate scolile din municipiul Caracal, unde rata de infectare cu SARS-CoV-2 la 1.000 de locuitori este de 3,17, vor trece in scenariul rosu timp de doua saptamani incepand de vineri, 16 octombrie, a anuntat joi seara Institutia Prefectului Olt, citata de Agerpres . Decizia desfasurarii in sistem online…

- UPDATE – Direcția de Sanatate Publica Galați anunța ca incidența infectarilor cu SARS-CoV-2 in ultimele 14 zile, calculata la mia de locuitori, a depașit pragul de 1 la mie in mai multe localitați. Astfel, in municipiul Galați se inregistreaza 1,56 cazuri la mia de locuitori, 4,74 in comuna Cuca, 1,55…

- In contextul creșterii numarului cazurilor de COVID-19 in Dej, și implicit a ratei de incidența, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Cluj a decis sa inchida restaurantele, cafenelele și barurile din Dej. Terasele raman deschise. Prefectul județului Cluj, Mircea Abrudean a anunțat, in…

- Unitatile de invatamant din doua localitati din judetul Olt trec in scenariul 3 de functionare, care prevede cursuri exclusiv online, dupa cresterea cazurilor de COVID-19. Masura a fost luata in urma declansarii unui focar la un centru de ingrijire si asistenta.Prefectura Olt a transmis joi,…