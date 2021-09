Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, care urmeaza sa sustina un discurs marti, la New York, in fata Adunarii Generale a ONU, va afirma ca "nu crede in notiunea unui nou Razboi rece", a declarat luni un inalt responsabil al administratiei americane, relateaza AFP. Joe Biden "va declara maine ca nu crede…

- Presedintele american Joe Biden va vorbi pe 21 septembrie in fata Adunarii Generale a Natiunilor Unite la New York, a anuntat luni Casa Alba intr-un comunicat, noteaza news.ro. Reuniunea, care a avut loc anul trecut pe ecrane interpuse din cauza pandemiei, va fi organizata in format hibrid…

- Presedintele SUA Joe Biden se va adresa pe 21 septembrie in fata Adunarii Generale a ONU la New York, a anuntat luni Casa Alba intr-un comunicat, relateaza AFP preluat de agerpres. Reuniunea, care a avut loc in principal pe ecrane interpuse anul trecut din cauza pandemiei, se desfasoara de data aceasta…

- Presedintele SUA Joe Biden se va adresa pe 21 septembrie in fata Adunarii Generale a ONU la New York, a anuntat luni Casa Alba intr-un comunicat, relateaza AFP. Reuniunea, care a avut loc in principal pe ecrane interpuse anul trecut din cauza pandemiei, se desfasoara de data aceasta intr-un…

- Presedintele SUA Joe Biden va vizita sambata 11 septembrie cele trei locuri emblematice ale atentatelor care au avut loc in urma cu 20 de ani: New York, Pennsylvania (est) si Pentagonul, a anuntat sambata Casa Alba, relateaza AFP. Potrivit unui comunicat, presedintele american si sotia sa…

- Casa Alba a anuntat vineri ca diplomatul de cariera Nicholas Burns a fost desemnat ambasador al SUA in China de catre presedintele Joe Biden, un semnal ca administratia de la Washington urmareste ca acesta sa joace un rol mai important in relatiile din ce in ce mai tensionate dintre cei doua rivali…

- Presedintele SUA, Joe Biden, a decis joi sa le ofere azil temporar cetatenilor din Hong Kong prezenti in Statele Unite ca urmare a ''eroziunii drepturilor si libertatilor lor'' cauzata de China, decizie ce amplifica tensiunea dintre Washington si Beijing, relateaza AFP. …

- Trimiterea de trupe americane in Haiti ''nu se afla pe ordinea de zi'', a declarat joi la Washington presedintele american Joe Biden, in timp ce mica tara din Caraibe se afla in pragul haosului in ceea ce priveste securitatea, relateaza AFP. ''Trimitem doar puscasi marini la…