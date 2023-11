Stiri pe aceeasi tema

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a ridicat mai multe semne de intrebare cu privire la viitorul Fașiei Gaza, afirmand ca Autoritatea Palestiniana, in forma sa actuala, nu ar trebui sa preia conducerea enclavei de coasta, relateaza Reuters.Israelul a jurat sa distruga gruparea palestiniana Hamas,…

- Calatoria lui Biden la Tel Aviv de luna trecuta a fost in mare parte una de susținere, dar, in privat, el l-a indemnat pe Benjamin Netanyah altceva. Nu doar sa nu extinda razboiul și sa fie prudent, ci și sa se gandeasca la scenariul pe care il lasa succesorului sau. Zilele lui Benjamin Netanyahu…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a sosit marti dimineata la Tel Aviv si a fost intampinat de cetațeni israeliano-francezi care au pierdut persoane dragi in atacul Hamas din 7 octombrie, precum și de familiile celor tinuti ostatici, relateaza The Guardian.Seful statului francez va avea intrevederi…

- Israelul a aprobat intrarea unui ajutor in Fasia Gaza 39; 39;cat mai rapid posibil 39; 39;, a dat asigurari miercuri presedintele american Joe Biden, aflat in vizita la Tel Aviv, el cerand Israelului sa nu repete 39; 39;erorile 39; 39; comise de Statele Unite dupa atentatele din 11 septembrie 2001,…

- "Am fost profund intristat si socat de explozia de ieri (marti) dintr-un spital din Gaza. Si, in baza a ceea ce am vazut, se pare ca aceasta a fost intreprinsa de partea adversa, nu de voi" (de israelieni), a declarat presedintele american, alaturi de prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, la…

- Președintele american Joe Biden va efectua miercuri o vizita de razboi in Israel, in cea mai recenta demonstrație a sprijinului copleșitor al Washingtonului pentru Ierusalim in urma atacului Hamas din 7 octombrie. El va fi primul șef de stat care viziteaza Israelul de la inceputul conflictului, pornind…

- Joe Biden a cerut miercuri Israelului sa respecte "legile razboiului" in raspunsul sau la atacul fara precedent lansat sambata din Fasia Gaza impotriva teritoriului sau de miscarea islamista palestiniana Hamas, informeaza News.ro."Unul dintre lucrurile pe care i le-am spus (premierului israelian…

- Președintele american Joe Biden a declarat astazi ca Statele Unite ale Americii sunt pregatite sa ofere „toate mijloacele adecvate de sprijin” Israelului dupa atacul gruparii Hamas. Joe Biden a vorbit astazi la telefon cu premierul israelian Benjamin Netanyahu pentru a-i oferi sprijinul SUA. „I-am spus…