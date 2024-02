Stiri pe aceeasi tema

- Criticat de o parte a electoratului sau pentru politica sa de sprijin ferm pentru Israel, presedintele SUA, Joe Biden, a decis sa suspende timp de 18 luni expulzarile palestinienilor care traiesc in Statele Unite.

- Liderul american a convocat un briefing de presa surpriza la Casa Alba, spunandu-le reporterilor: "Memoria mea este buna".Procurorul special Robert Hur a constatat in raportul sau dat publicitatii joi ca Biden a manipulat in mod gresit unele documente clasificate, dar a decis sa nu formuleze acuzatii…

- Presedintele Biden si-a aparat, joi, competenta mintala dupa ce procurorul special Robert Hur i-a pus la indoiala memoria si capacitatea de a-si aminti date si evenimente in raportul intocmit in urma anchetei referitoare la gestionarea unor documente clasificate dupa incheierea mandatului de vicepresedinte…

- Liderul american a convocat un briefing de presa surpriza la Casa Alba, spunandu-le reporterilor: "Memoria mea este buna".Procurorul special Robert Hur a constatat in raportul sau dat publicitatii joi ca Biden a manipulat in mod gresit unele documente clasificate, dar a decis sa nu formuleze acuzatii…

- Liderul american ''a fost clar: incapacitatea Congresului de a actiona pune in pericol securitatea SUA, a NATO si a restului lumii libere'', indica un comunicat difuzat de Casa Alba dupa intalnire, transmit AFP si DPA potrivit Agerpres.In varsta de 81 de ani, Biden a evocat ''progrese incurajatoare''…

- Liderul american ''a fost clar: incapacitatea Congresului de a actiona pune in pericol securitatea SUA, a NATO si a restului lumii libere'', indica un comunicat difuzat de Casa Alba dupa intalnire, transmit AFP si DPA potrivit Agerpres.In varsta de 81 de ani, Biden a evocat ''progrese incurajatoare''…

- In ciuda apelurilor lui Volodimir Zelenski, este puțin probabil ca Congresul divizat al SUA sa aprobe mai multe fonduri pentru Ucraina inainte de sfarșitul anului, scrie The Guardian.Senatul SUA a blocat un proiect de lege pentru finanțarea guvernului american care includea un ajutor financiar pentru…

- Congresul american a esuat miercuri in adoptarea unui pachet financiar masiv de peste 106 miliarde de dolari, continand fonduri pentru Ucraina si Israel, potrivit Reuters . Opozitia republicana a refuzat sa sustina acest text aflat in centrul unor negocieri foarte dure, cerand in schimbul voturilor…