Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Statelor Unite, Joe Biden, criticat de o parte a electoratului sau pentru politica sa de sprijin ferm pentru Israel, a decis sa suspende timp de 18 luni expulzarile palestinienilor care traiesc in SUA, a anuntat miercuri Casa Alba, relateaza AFP.

- Statele Unite și partenerii sai pregatesc un nou plan de pace intre Israel și militanții Hamas, care include o pauza de șase saptamini in ostilitațile din Fișia Gaza. Despre aceasta a declarat președintele american Joe Biden, relateaza RBC-Ucraina citind serviciul de presa de la Casa Alba. „Statele…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat miercuri, 31 ianuarie, ca nu impartaseste temerile conform carora o eventuala realegere a republicanului Donald Trump ca presedinte al SUA ar slabi Alianta Nord-Atlantica, in timp ce aceasta depune eforturi pentru a oferi in continuare Ucrainei…

- Un sondaj demografic recent releva ca in prezent mai exista aproximativ 245.000 de supraviețuitori ai Holocaustului care mai traiesc in lume, la aproape 80 de ani de la sfarșitul celui de-care mai traiesc in lume, la aproape 80 de ani de la sfarșitul celui de-al Doilea Razboi Mondial. Studiul, publicat…

- Statele Unite au efectuat marti lovituri in Irak impotriva a trei instalatii legate de militiile sustinute de Iran, a anuntat Pentagonul, dupa ce un atac, in weekend, asupra unei baze aeriene irakiene a ranit soldati americani, relateaza Reuters, citat de news.ro.De la inceputul razboiului dintre…

- Ministrul american al apararii, Lloyd Austin, a recunoscut sambata ca a omis sa raporteze spitalizarea sa, care a fost facuta publica doar tarziu, inclusiv Casei Albe, potrivit presei, scrie AFP. Spitalizarea sefului Pentagonului cu incepere de luni, 1 ianuarie, pentru complicatii de sanatate a fost…

- Inaintea votului aminat de vineri al Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite asupra cererii de incetare imediata a focului in razboiul dintre Israel și Hamas, Statele Unite – care dețin dreptul de veto - au declarat organismului format din 15 membri ca nu sprijina apelurile pentru o astfel de…

- Statele Unite urmeaza sa trimita in Egipt trei avioane militare cu ajutoare destinate Fasiei Gaza - incepand de marti - anunta oficiali de la Casa Alba, relateaza AFP.Avioanele - dintre care primul urma sa soseasca marti, iar celalte ”in zilele urmatoare” -, transporta ajutor medical si alimentar…