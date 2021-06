Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Joe Biden, a dat asigurari miercuri, la Geneva, dupa summitul cu Vladimir Putin, ca ”nu se va indeparta” de soarta celor doi americani detinuti in Rusia, relateaza The Associated Press. El a precizat ca a discutat in cadrul intalnirii sale cu Putin despre incarcerarea…

- Președintele Inițiativei Democrației Reînnoite, Garry Kasparov, a declarat miercuri pentru FoxNews ca întâlnirea președintelui Biden cu Vladimir Putin la Geneva implica faptul ca Statele Unite „acorda credibilitate unui dictator brutal”."Putin a obținut deja…

- Summitul ruso-american la nivel inalt de la Geneva s-a incheiat, a anuntat reprezentantul Casei Albe, informeaza TASS si CNN. Presedintele SUA, Joe Biden, a parasit vila La Grange dupa negocierile cu liderul rus Vladimir Putin. La randul sau, presedintele rus Vladimir Putin urmeaza sa sustina o conferinta…

- Presedintele rus Vladimir Putin s-a declarat deschis la posibilitatea unui schimb de prizonieri între Rusia si Statele Unite, într-un interviu difuzat luni pe canalul NBC, cu doua zile înaintea întâlnirii sale de la Geneva cu Joe Biden.„Da, da, da sigur”,…

- Statele Unite monitorizeaza "foarte atent" activitatea militara a Rusiei in Arctica, a anuntat luni Washingtonul, informeaza dpa, conform agerpres.ro. Intr-o conferinta de presa, un reporter l-a intrebat pe purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, cat de ingrijorat este Departamentul american…

- Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin a facut o legatura intre Mișcarea Black Lives Matter si actele de genocid care au avut loc de-a lungul istoriei Statelor Unite. „Mișcarea Black Lives Matter (BLM) a luat naștere din cauza actelor de genocid, care insoțesc intreaga istorie a Statelor Unite”, a declarat…