Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Joe Biden, a avut vineri o convorbire telefonica cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, in cadrul careia liderul de la Casa Alba a declarat ca este hotarat sa "revitalizeze" parteneriatul cu Uniunea Europeana, relateaza AFP, potrivit Agerpres.

- Uniunea Europeana si Statele Unite au decis suspendarea taxelor vamale impuse pe baza de reciprocitate din cauza litigiului privind subventiile acordate companiilor Airbus si Boeing, anunta Ursula von der Leyen,...

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, i-a scris joi o scrisoare președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, in care se plange de „derapajele nedemocratice” ale Guvernului. Președintele PSD le cere președintei Comisiei și vicepreședintelui Frans Timmermans sa ia „poziții publice” pentru ca cetațenii…

- "Suntem incantati si onorati sa anuntam ca Joe Biden va reveni virtual pe scena Conferintei la 19 februarie", au scris ei in legatura cu liderul administratiei de la Washington, care a mai participat in 2009 si 2013 la aceasta intalnire in perioada in care era vicepresedintele lui Barack Obama.Aceasta…

- Șefa comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat luni ca Pfizer și BioNTech vor livra 75 de milioane de doze de vaccin in plus Uniunii Europene, in al doilea trimestru din acest an, informeaza HotNews.ro . Ursula von der Leyen a precizat ca UE colaboreaza cu cele doua companii farmaceutice pentru…

- Uniunea Europeana a lansat un apel viitorului presedinte american Joe Biden pentru a forma un ''nou pact fondator'' cu Europa lucrand asupra unor chestiuni precum pacea, securitatea, prosperitatea, libertatea si drepturile omului, transmit miercuri Reuters si AFP, potrivit Agerpres. Europa ''are…

- Uniunea Europeana a lansat un apel viitorului presedinte american Joe Biden pentru a forma un ''nou pact fondator'' cu Europa lucrand asupra unor chestiuni precum pacea, securitatea, prosperitatea, libertatea si drepturile omului, transmit miercuri Reuters si AFP. Europa…

- Ceea ce s-a intamplat ieri (miercuri, n.red.) la Washington este in egala masura ingrozitor si revoltator, a reactionat presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a doua zi dupa ce sute de manifestanti pro-Trump au reusit sa patrunda in sediul Congresului SUA pentru a bloca procedura de…