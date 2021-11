Biden reafirmă sprijinul pentru Ucraina la comemorarea marii foamete de sub Stalin Joe Biden a comemorat miercuri marea foamete din anii 1930 din Ucraina sub regimul sovietic al lui Iosif Stalin, președintele SUA reînnoindu-și și sprijinul pentru Kiev în actuala confruntare cu Moscova, scrie AFP.

Câteva milioane de ucraineni au pierit între 1932 și 1933 ca urmare a colectivizarii forțate a recoltelor decise de liderul sovietic, lasându-i pe fermieri și pe cei care depindeau de ei fara resurse pentru hrana.

Evenimentul cunoscut sub numele de Holodomor, care înseamna &"moarte de foame&" în ucraineana, este comemorat în fiecare… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

