Hyundai Motor Group va investi inca 5 miliarde de dolari in Statele Unite pana in 2025, pentru a consolida colaborarea cu firmele americane in domeniul tehnologiei avansate, acestea adaugandu-se unor investitii de 5 miliarde de dolari anuntate vineri pentru vehicule electrice si baterii, transmite…

Statele G7 au fost de acord sa aloce 18,4 miliarde de dolari pentru a ajuta Ucraina sa-și indeplineasca nevoile imediate de finanțare, informeaza Reuters, citeaza ZN.UA.

Rusia a declarat sambata ca se asteapta ca fluxurile de marfuri cu China sa creasca, iar comertul cu aceasta tara sa atinga 200 de miliarde de dolari pana in 2024, in conditiile in care Moscova se confrunta cu o izolare din ce in ce mai mare de Occident, transmite Reuters, informeaza News.ro.

Ucraina a cerut natiunilor G7 un sprijin financiar de 50 de miliarde de dolari pentru a o ajuta la acoperirea deficitului bugetar legat de razboi, in urmatoarele sase luni, a declarat duminica consilierul economic al presedintelui, Oleh Ustenko, transmite Reuters.

Elon Musk, cel mai bogat om din lume, s-a oferit sa cumpere grupul de social media Twitter pentru 41 de miliarde de dolari, la cateva zile dupa ce miliardarul a refuzat un loc in boardul companiei, scrie agentia de stiri Reuters.

Pierderile de pe piata asigurarilor de specialitate provocate de invazia Rusiei in Ucraina ar putea fi de 16-35 de miliarde de dolari, potrivit unei estimari publicate joi de agentia de rating S&P Global, transmite Reuters, relateaza News.ro.

Statele Unite intenționeaza sa ofere Ucrainei o asistența suplimentara de 100 de milioane de dolari pentru securitatea civila, a anunțat Departamentul de Stat, citat de Reuters.

Pe masura ce se apropie termenul limita de 28 martie pana la care operatorii aerieni rusi ar trebui sa returneze peste 400 de avioane inchiriate, in valoare de aproape 10 miliarde de dolari, firmele straine de inchirieri se tem ca nu le vor mai recupera, relateaza Reuters.