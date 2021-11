Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA Joe Biden a declarat joi ca ''are in vedere'' un boicot diplomatic al Jocurilor Olimpice de iarna programate sa aiba loc in februarie la Beijing, pentru a protesta impotriva incalcarilor drepturilor omului in China, relateaza AFP. ''Aceasta este ceva ce avem in vedere'', a…

- In cursul discuțiilor online avute marți dimineața cu președintele american Joe Biden, șeful statului chinez Xi Jinping a afirmat ca in momentul de fața, dezvoltarea Chinei, la fel ca și dezvoltarea SUA, se afla intr-o perioada cheie. „Satul global" se confrunta cu o mulțime de provocari. China și Statele…

- Președintele american Joe Biden și omologul sau chinez Xi Jinping au discutat despre practicile Chinei în Tibet, Hong Kong și Xinjiang, dar și alte subiecte disputate, a anunțat Casa Alba într-un comunicat, dupa ce președintele american și omologul sau chinez au avut o discuție virtuala…

- Președintele chinez Xi Jinping este posibil sa il invite pe omologul sau american, Joe Biden, sa participe la Jocurile Olimpice de iarna de la Beijing din februarie anul viitor, a relatat joi CNBC, citand doua persoane familiare cu acest subiect, moteaza mediafax. Potrivit relatarii, Xi este…

- Dalai Lama, liderul spiritual al Tibetului, i-a criticat miercuri pe liderii Chinei despre care spune ca „nu înțeleg diversitatea diferitelor culturi”, afirmând însa ca nu are nimic împotriva „surorilor și fraților chinezi” ca oameni și ca susține în…

- Presedintele american Joe Biden se declara ”dezamagit” de lipsa angajamentelor Chinei si Rusiei in lupta impotriva incalzirii globale la summitul G20, care s-a incheiat duminica, la Roma, cu ambitii modeste, relateaza AFP, conform news.ro. ”Rusia si China nu sunt prezente” atunci cand este…

- China ar intenționa sa stopeze construirea de noi centrale pe carbune în strainatate, în cadrul luptei împotriva modificarilor climatice, a susținut presedintele chinez Xi Jinping în intervenția sa la Adunarea Generala a ONU, relateaza AFP și The Guardian. Liderul chinez…

- Liderul chinez a facut acest anunt in urma unor cereri in acest sens ale unor organizatii de apararea mediului. ”China isi va consolida sustinerea altor tari, in vederea favorizarii energiilor verzi si cu putin carbon si nu va construi noi centrale pe carbune in strainatate”, a anuntat el marti, intr-un…