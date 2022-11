Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden a declarat vineri ca Elon Musk a cumparat o platforma de social media care raspandește minciuni in intreaga lume, lucru „care ne ingrijoreaza pe toți”, transmite Reuters. „Iar acum, despre ceea ce ne ingrijoreaza pe toti: Elon Musk se duce si cumpara o companie care trimite…

- Presedintele american Joe Biden l-a criticat pe Elon Musk, afirmand ca miliardarul a cumparat o platforma de social media care ”scuipa minciuni peste tot in lume”, scrie CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- La cateva ore dupa ce Elon Musk a concediat jumatate din angajații companiei Twitter, președintele Joe Biden s-a declarat ingrijorat de faptul ca platforma online a ajuns sub conducerea lui Elon Musk pe care il acuza ca "improasca minciuni in intreaga lume". Mai mult, Biden spune ca toți editorii buni…

- Presedintele american Joe Biden a declarat vineri ca, odata cu achizitionarea Twitter, miliardarul Elon Musk a cumparat o platforma de social media care improasca minciuni in intreaga lume, transmite Reuters.

- Employees braced for widespread layoffs at Twitter on Friday as new owner Elon Musk overhauls the social platform, according to AP News. In a letter to employees obtained by multiple media outlets, the company said employees would find out by 9 a.m. Pacific Standard Time if they had been laid off. The…

- Elon Musk, cel mai bogat om al planetei, ar fi ales Romania pentru cateva zile. Alaturi de el sunt și alți miliardari, dar și vedete de la Hollywood. Prima oprire a fost la o stana din Poiana Brașov, unde oaspeții au fost primiți cu paine și sare. A urmat o petrecere cu foc de tabara […] The post Elon…

- Demnitari si capete incoronate care vor asista la funeraliile Reginei Elizabeth a II-a au inceput sa soseasca la Londra, printre acestia fiind si presedintele american Joe Biden, care a aterizat, sambata seara, in apropierea capitalei. Seful de la Casa Alba si sotia sa Jill urmeaza sa se reculeaga,…

- Președintele american, Joe Biden, a marcat, miercuri, Ziua Independenței Ucrainei reiterand angajamentul Statelor Unite fața de aceasta țara cu un nou ajutor militar, in valoare de 2,98 miliarde de dolari. Este cel mai mare pachet de asistența de securitate din SUA pentru Ucraina in cele șase luni de…