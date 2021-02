Biden: China ”ne va mânca prânzul” dacă Statele Unite nu vor lua măsuri pentru dezvoltarea infrastructurii ”Investesc multi bani, investesc miliarde de dolari si se ocupa de o gama intreaga de probleme care se refera la transporturi, mediu si o serie intreaga de alte lucruri”, a spus Biden in timpul intalnirii cu senatorii, care a avut loc in biroul oval. ”Au o initiativa noua, majora, in domeniul feroviar si au deja o cale ferata pe care se circula cu usurinta cu 225 de mile pe ora”, a explicat el, adaugand ca a vorbit miercuri cu presedintele chinez Xi Jinping timp de doua ore. ”Daca nu ne vom misca, sa stiti ca ne vor manca pranzul”, a spus Biden dupa intalnirea cu membrii comisiei de mediu si lucrari… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de Stat al SUA Antony Blinken a sporit presiunile asupra Chinei, afirmand intr-o convorbire telefonica cu omologul sau chinez Yang Jiechi ca Statele Unite vor sustine respectarea drepturilor omului in Xinjiang, Tibet si Hong Kong, a anuntat Departamentul de Stat, transmite Reuters.

- Consilierul pentru securitate nationala al presedintelui american Joe Biden, Jake Sullivan, a afirmat la un eveniment de la United States Institute of Peace ca Washingtonul trebuie sa vorbeasca cu claritate si cu consistenta in aceste probleme. Acesta a spus ca Statele Unite trebuie ”sa fie pregatite…

- Sullivan a afirmat la un eveniment de la United States Institute of Peace ca Washingtonul trebuie sa vorbeasca cu claritate si cu consistenta in aceste probleme. Acesta a spus ca Statele Unite trebuie ”sa fie pregatite sa actioneze si sa impuna costuri pentru ceea ce face China in Xinjiang, ceea ce…

- China a amenintat joi, intr-un comunicat, ca vor face Statele Unite sa plateasca scump in cazul in care ambasadoarea americana la ONU, Kelly Craft, va vizita Taiwanul in zilele urmatoare, asa cum a anuntat Departamentul de Stat, informeaza vineri AFP."SUA vor plati un pret greu pentru actiunea lor gresita"."China…

- China a amenintat joi, intr-un comunicat, ca vor face Statele Unite sa plateasca scump in cazul in care ambasadoarea americana la ONU, Kelly Craft, va vizita Taiwanul in zilele urmatoare, asa cum a anuntat Departamentul de Stat, informeaza vineri AFP."SUA vor plati un pret greu pentru actiunea lor gresita"."China…

- Poliția Capitoliului din Statele Unite ale Americii solicita suplimentarea forțelor de ordine și inclusiv ajutor din partea autoritaților federale, relateaza CNN.O sursa dinrandul forțelor de ordine a declarat pentru CNN ca exista mai multe dispozitivesuspecte in afara cladirii Congresului, care a fost…

- Seful diplomatiei americane Mike Pompeo le-a cerut miercuri universitatilor din SUA sa fie reticente fata de studenti chinezi si finantari din China si a atras atentia asupra incercarilor Beijingului de a fura inovatie din SUA, relateaza AFP. Secretarul de stat in exercitiu, liderul ofensivei…

- Statele Unite au anunțat luni noi sancțiuni împotriva Beijingului, într-un moment în care fermitatea împotriva Chinei, ridicata drept „cea mai mare amenințare la adresa democrației”, pare a fi subiectul unui consens din ce în ce mai mare între echipa lui…