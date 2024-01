Biden anunță noi lovituri aeriene în Yemen Presedintele american Joe Biden a declarat joi ca loviturile lansate de SUA si Marea Britanie care vizeaza rebelii houthi din Yemen vor continua atat timp cat rebelii isi vor continua atacurile asupra navelor comerciale din Marea Rosie, relateaza AFP. Intrebat de jurnalistii de la Casa Alba despre aceste lovituri, Biden a declarat: „Ele ii opresc pe houthi? Nu. Vor continua? Da”. Pentru a patra oara in mai putin de o saptamana, armata americana i-a vizat in noaptea de miercuri spre joi pe rebelii houthi pe teritoriul lor. Ea a anuntat ca a lovit 14 rachete ale rebelilor houthi la sol, in Yemen,… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rebelii houthi au anuntat joi ca fortele americane si britanice au lansat o a patra runda de lovituri in Yemen, asigurand in acelasi timp ca isi vor continua atacurile asupra navelor din Marea Rosie, transmite AFP. „Agresiunea americano-britanica a vizat guvernoratele Hodeida, Taiz, Dhamar, Al-Bayda…

- „Astazi, la indicațiile mele, forțele militare americane - impreuna cu Regatul Unit și cu sprijinul Australiei, Bahrainului, Canadei și Olandei - au efectuat cu succes atacuri impotriva mai multor ținte din Yemen folosite de rebelii Houthi pentru a pune i

- Aceasta stramtoare, aflata intre Peninsula Arabiei si Africa, este deosebit de importanta pentru transportul maritim, fiind tranzitata de circa 40% din comertul mondial.Rebelii houthi, apropiati de Iran si care controleaza coasta vestica a Yemenului, au amenintat ca orice nava aflata in zona si a carei…

- Aceasta stramtoare, aflata intre Peninsula Arabiei si Africa, este deosebit de importanta pentru transportul maritim, fiind tranzitata de circa 40% din comertul mondial.Rebelii houthi, apropiati de Iran si care controleaza coasta vestica a Yemenului, au amenintat ca orice nava aflata in zona si a carei…

- Vicepresedinta americana Kamala Harris i-a declarat sambata presedintelui egiptean Abdel Fattah al-Sisi ca „Statele Unite nu vor permite in niciun caz stramutarea fortata a palestinienilor din Gaza sau Cisiordania”, arata un comunicat al Casei Albe preluat de Reuters. Harris si Sisi s-au intalnit la…

- UPDATE Dupa ce FDI a declarat ca iși extinde operațiunile terestre in Fașie, palestinienii din Gaza au raportat ca forțele terestre ale IDF, inclusiv tancurile, opereaza in enclava. Exista rapoarte despre schimburi intense de focuri de arma intre soldați și barbați inarmați. Armata israeliana „isi va…

- Armata israeliana a anuntat joi dimineata ca a efectuat in cursul noptii o incursiune „relativ ampla” in Fasia Gaza pentru a ataca pozitii ale Hamas, potrivit The Guardian. Operatiunea a avut loc „in vederea pregatirii urmatoarelor etape ale bataliei”. Imagini au fost postate pe platforma X (Twitter),…

- Armata israeliana a anuntat joi dimineata ca a efectuat in cursul noptii o incursiune „relativ ampla” in Fasia Gaza pentru a ataca pozitii ale Hamas, potrivit The Guardian. Operatiunea a avut loc „in vederea pregatirii urmatoarelor etape ale bataliei”. Imagini au fost postate pe platforma X (Twitter),…