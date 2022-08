”Educatia este un bilet catre o viata mai buna… dar cu timpul, acel bilet a devenit prea scump pentru prea multi americani”, a spus Biden in timpul unui discurs de la Casa Alba. ”Astfel, o intreaga generatie este acum incarcata cu datorii care nu sunt sustenabile in schimbul unei incercari, cel putin, de a obtine o diploma de licenta. Povara este atat de grea incat, chiar daca ai absolvit, s-ar putea sa nu ai acces la viata din clasa de mijloc pe care diploma de licenta ti-o asigura in trecut”, a mai subliniat el. Planul amplu al presedintelui privind imprumuturile pentru studenti urmeaza negocierilor…