Biden a semnat un ordin executiv care limitează investiţiile americane în tehnologie în China Decizia urmareste sa impiedice ca know-how-ul si capitalul american sa contribuie la dezvoltarea unor tehnologii ce ar putea permite Chinei sa se modernizeze din punct de vedere militar si sa reprezinte o amenintare la adresa securitatii SUA. Ordinul semnat de Biden va permite Departamentului Trezoreriei SUA sa reglementeze anumite investitii legate in special de semiconductori, de calculul cuantic si de serviciile de inteligenta artificiala (AI), au declarat oficiali americani. Acest pas ar putea exacerba tensiunile dintre Washington si Beijing, desi oficialii americani au subliniat ca scopul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

