- In aceasta dimineața, un accident rutier avut loc pe DN7, in Simeria, unde un biciclist de 71 de ani a fost lovit de o conducatoare auto de 80 de ani care a incercat sa intre in depașire, dar l-a acroșat cu partea laterala a mașinii. Barbatul a fost transportat la spital. In data de 30 iunie…

- Accident de circulație, vineri dimineața, pe DN 7, intre Deva și Oraștie. Un biciclist a fost acroșat de o mașina care il depașea. „In data de 30 iunie 2023, in jurul orei 09:25, Poliția Orașului Simeria a fost sesizata despre faptul ca un barbat care se deplasa cu bicicleta pe DN 7, pe raza orașului…

- Un accident rutier a avut loc miercuri, 31 mai 2023, in jurul orei 13:00, unde un autoturism și un moped au intrat in coliziune. „Trafic rutier este ingreunat la intersecția strazilor Calea Moților și Albac din municipiul Alba Iulia, din cauza unui accident rutier in care au fost implicate un autoturism…

- Ce a facut un roman din Italia pentru a-și incarca mașina Tesla.Un roman de 46 de ani a fost suprins de carabineri in timp ce iși incarca mașina electrica la o priza aparținand primariei Vergato, o comuna din provincia Bologna, scrie presa italiana. Autoritațile l-au denunțat și acum este acuzat…

- Traficul rutier este blocat, luni, pe autostrada, in judetul Sibiu, pe sensul catre Sebes, dupa ce o autoutilitata a lovit o masina care circula in fata sa. Soferul autoturismului, in varsta de 69 de ani, este grav ranit si a fost transportat la spital, potrivit news.ro.”Politistii Biroului Politie…

- Un accident de circulație in care au fost implicate un autoturism condus de un cetațean sarb și un TIR inmatriculat in Slovacia a avut loc duminica pe DN 6, in județul Caraș-Severin. Șoferul autoturismului a fost ranit și a fost dus la spital. Potrivit IPJ Caraș-Severin, accidentul a avut loc pe DN…

- Un tanar de 19 ani s-a RASTURNAT cu mașina pe DC196, la Albac: A fost ranit și a ajuns la spital Un tanar de 19 ani s-a RASTURNAT cu mașina pe DC196, la Albac. Șoferul a fost ranit și a ajuns la spital. Potrivit IPJ Alba, la data de 9 mai 2023, in jurul orei 05.00, un tanar de 19 ani, din Curtici, județul…

- Sursa foto: DRDP Buzau UPDATE 2 Mașina era oprita pe marginea șoselei, iar șoferul, care ieșise din autoturism pentru a verifica starea tehnica autovehiculului, a fost acroșat de un TIR. Autoturismul implicat in accident este pe jumatate strivit. ,,Pe DN2 Ramnicu Sarat-Buzau, in zona localitații Racovițeni,…