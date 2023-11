„Biblia despre zilele noastre”

Stiri pe aceeasi tema

- In emisiunea ”Sa vorbim despre tine”, din 3 noiembrie, Gabriela Calițescu a avut doi invitați de marca, istoricii George Rotaru și Florin Șandru. S-a dezbatut o tema importanta, comparația dintre Romania inainte de 1989 și Romania din prezent, totul bazat pe documente oficiale. Prima parte Partea a…

- In emisiunea ”Sa vorbim despre tine”, din data de 1 noiembrie, Gabriela Calițescu i-a avut invitați pe d-na senator Diana Iovanovici Șoșoaca, jurnalistul Luis Lazarus și economistul Sorin Nas. Dezbaterea pe teme relevante a fost una spectaculoasa, iar intrebarea esențiala a emisiunii a fost: Unde sunt…

- In partea a doua a emisiunii ”Sa vorbim despre tine”, din 25 octombrie, prezentata de Gabriela Calițescu, Radu Moraru a adus, pentru telespectatorii Nașul Tv, cele mai importante știri din razboiul dintre Israel și organizația terorista Hamas. Emil Cirjan producator general Pe langa platforma www.radu.tv…

- O acțiune ce alimenteaza pericolul extinderii conflictului dintre Hamas și Israel. Șase persoane au fost ranite vineri cand o drona a cazut asupra orașului Taba, situat nu departe de frontiera Egiptului cu Fașia Gaza, a anunțat armata egipteana citata de agențiile internaționale de presa. „O drona neidentificata…

- In emisiunea „Sa vorbim despre tine”, din 18 octombrie, prezentata de Gabriela Calițescu, Radu Moraru a analizat, cum numai el știe sa o faca, situația complexa a crizei mondiale provocata de razboiul dintre Israel și Hamas. Emil Cirjan producator general

- In emisiunea „Sa vorbim despre tine”, din 17 octombrie, prezentata de Gabriela Calițescu, Radu Moraru a venit cu o analiza complexa la Criza mondiala provocata de razboiul dintre Israel și Hamas. Emil Cirjan producator general

- Scenariul celui de-al treilea razboi mondial, luat in calcul de marile puteri ale lumii dupa atacul Hamas in Israel - Joe Biden a explodat: M-am saturat!Marile puteri ale lumii iau in calcul, mai mult ca niciodata, scenariul unui al treilea razboi mondial, in urma unei potențiale escaladari a razboiului…