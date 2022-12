Stiri pe aceeasi tema

Austriaca Lisa Theresa Hauser a castigat sambata proba feminina de sprint din cadrul Cupei Mondiale de biatlon care a avut loc in localitatea Kontiolahti (Finlanda), etapa de deschidere a competitiei, scrie AFP, potrivit Agerpres.

Compania ucraineana de tranzactionare a energiei EKU a anuntat ca a efectuat duminica un import de proba, de un megawatt de energie electrica, din Romania, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Elvetianca Lara Gut-Behrami a castigat slalomul urias de la Killington (Vermont), sambata, in Cupa Mondiala de schi alpin, cursa in care americanca Mikaela Shiffrin s-a clasat doar pe locul 13, transmite AFP.

Nationalele de rugby ale Africii de Sud si Australiei au incheiat cu victorii ultimele meciuri-test disputate in Europa, castigand partidele de sambata contra Angliei, respectiv Tarii Galilor.

Noua Zeelanda a castigat Cupa Mondiala la rugby feminin, dupa ce a invins Anglia, scor 34-31, sambata, la Eden Park, in Auckland, potrivit news.ro.

Perechea romano-filipineza Victor Vlad Cornea/Ruben Gonzales a castigat titlul in proba de dublu din cadrul turneului de tenis de la Yokohama (challenger), dotat cu premii totale de 53.120 de dolari, sambata, dupa a invins in finala cuplul japonez Tomoya Fujiwara/Masamichi Imamura cu 7-5, 6-3, informeaza

Omar Borras, selectionerul cu care nationala de fotbal a Uruguayului a castigat Copa America in 1983 si s-a calificat la Cupa Mondiala 1986, a incetat din viata miercuri la varsta de 93 de ani, informeaza EFE.

Echipa Restului Lumii a preluat duminica conducerea in turneul demonstrativ Laver Cup de la Londra. Echipa Europei conducea dupa primele doua zile cu 8-4, dar Restul Lumii a trecut in frunte, dupa ce s-a impus in primele doua meciuri din ziua a treia.