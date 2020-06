Stiri pe aceeasi tema

- Face ce face și continua sa se mențina in atenția presei. De aceasta data, Bianca Pop le-a atras atenția tuturor, susținand public ca a fost jefuita de 15.000 de euro! Iata cine ar fi pagubit-o pe fosta ispita de la „Insula Iubirii”! Vedeta a amenințat-o pe Internet!

- Marian Aliuța a fost surprins de paparazzii Spynews chiar la o intalnire de amor cu Bianca Pop. Cei doi au petrecut cateva ore in apartamentul brunetei, motiv pentru care au dat si ocomanda de mancare. Fosta ispita de la "Insula Iubirii" a coborat sa ia mancarea, semn ca fostul fotbalist a incercat…

- Bianca Pop, ispita de la Insula Iubirii, care nu ieșea din casa fara o mie de euro, a fost ceruta in casatorie de catre un milionar neamț. Cine este omul de afaceri misterios dispus sa ii puna lumea la picioare

- Fosta ispita de la „Insula Iubirii”, Bianca Pop, care spunea ca nu iese din casa fara 1.000 de euro, a fost ceruta in casatorie de un barbat cu care vorbește de ceva vreme, pe internet sau la telefon, din izolare.

- Larisa Iordache, multipla campioana europeana si castigatoarea bronzului olimpic, a lasat pentru moment gimanastica si a imbracat uniforma de Politie. Sportiva ii ajuta pe oamenii legi in lupta contra coronavirusului, potrivit Mediafax.Larisa Iordache, in varsta de 23 de ani, a postat pe conturile…

- Fosta realzatoare a emisiunii 'Legile Puterii' Denise Rifai, o ataca pe fosta purtatoare de cuvant a Administrației Prezidențiale, Madalina Dobrovolschi, dupa ce aceasta a semnat un contract cu Realitatea Plus pentru a prelua emisiunea realizata de Rifai.Citește și: PING-PONG cu nervii timișorenilor:…

- In iunie 2018 șapte botoșaneni și-au scos fratele din Secția de Psihiatrie fara permisiunea medicilor. Ciobanu Daniel era pe atunci batut, cu urme vizibile pe corp. L-au adus la Poliție in pijamale și desculț. Dupa doi ani de zile fratele lor a fost gasit mort in casa.