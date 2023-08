Stiri pe aceeasi tema

- Dezvaluiri teribile despre Simona Halep! Campioana noastra nu mai are nicio sansa. Amanunte cruciale inainte de proces. CITESTE SI BREAKING NEWS Alerta de vreme extrema in trei sferturi din țara: Ploi torențiale, vijelii și grindina 11:09 338 BREAKING NEWS Naționaliștii protesteaza la discursul…

- Comisia Naționala de Examene a aprobat Centrele de Bacalaureat și Centrul Republican de Evaluare și de examinare a contestațiilor in sesiunea suplimentara. Potrivit Ministerului Educației, sesiunea suplimentara in cadrul examenului național de bacalaureat va avea loc in perioada 17-21 iulie, in conformitate…

- Cristina Cioran și Alex Dobrescu s-au desparțit in toamna anului trecut, insa barbatul iși dorește sa se impace cu mama fiicei lui. Actrița se gandește sa ii mai acorde o șansa.In toamna anului trecut, Cristina Cioran și Alex Dobrescu anunțau ca nu mai formeaza un cuplu. Desparțirea lor a fost una tumultuoasa,…

- In toamna anului trecut, un nou cuplu monden lua prin surprindere lumea showbiz-ului romnesc. Ea o tanara creatoare de moda, el, cunoscut om de afaceri. La doar cateva luni de relație, Anna Roman declara intr-un interviu acordat in exclusivitate pentru Antena Stars, ca se simte fericita in adevaratul…

- O parte destul de insemnata dintre cetațenii R. Moldova opteaza, dupa cum arata sondajele, pentru neutralitatea țarii noastre, considerand (cu foarte multa naivitate) ca acest statut ne-ar putea proteja de o eventuala agresiune a armatei ruse. Argumentul forte ar fi, dupa ei, exemplul tragic al Ucrainei.…

- Iulia Salagean, fosta soție a lui Alex Bodi, a decis ca pentru o perioada sa nu mai iasa in spațiul public și sa vorbeasca, insa in tot acest timp s-au intamplat multe in viața blondinei. Și-a gasit un iubit, s-au desparțit, iar acum ne spune și ce așteptari are de la urmatorul partener. Care au fost…

- Daca ești singura de ceva vreme și nu știi de ce, sau simți ca relația ta e intr-un impas, astazi este o zi buna pentru a ințelege ce te-a adus in aceasta situație și de ce te simți așa. Experiența te-a invațat multe lecții, iar pe 19 iunie 2023, vei avea șansa de a pune in valoare aceste lecții.

