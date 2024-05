Cel mai bun la „ KING OF THE RING”

GIRIŞU DE CRIŞ. Prezent la turneul de box „KING OF THE RING” - ediția a 4-a, organizat zilele trecute, în localitatea Girișu de Criș (județul Bihor), Horațiu Hantic, legitimat sub culorile Motorul Arad (antrenori Popescu George Marius și Tătar Marius), a triumfat în cadrul categoriei 67 Kg-cadeţi. [citeste mai departe]