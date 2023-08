Stiri pe aceeasi tema

- Oana Monea a fost ispita in cadrul celui de-al șaptelea sezon „Insula Iubirii”. Ea a fost cea care s-a apropiat de Marius Moise pentru a-i arata iubitei lui, Bianca Giurca, cum e el, de fapt. Dincolo de emisiune, ispita are propria afacere și recent s-a afișat și cu noul iubit. Dupa incheierea emisiunii…

- In așteptarea marii confruntari din finala acestui sezon al reality show-ului ce i-a adus celebritatea, Bianca Giurca de la Insula Iubirii ar fi primit o noua lovitura de la barbatul cu care a mers in Thailanda pentru a-și testa relația. S-a impacat Marius Moise cu fosta soție? Bianca Giurca de la Insula…

- Bianca Giurca se teme, in continuare, sa se apropie mai mult de Alin Simoiu, dar nu pentru ca a venit cu Marius Moise, ci de felul in care ar putea evolua o posibila relație intre cei doi. Ispita a intrat in camera in care se afla concurenta și au stat in același pat.

- Bianca Giurca a vazut imagini cu Marius Moise și Oana Monea, in timp ce aceștia purtau o discuție. Concurenta a marturisit ca se simte, oarecum, responsabila de ceea ce s-a intamplat intre iubitul ei și ispita, pentru ca Marius Moise nu a putut accepta sa iși vada partenera alaturi de un alt barbat.

- Marius Moise a avut un șoc, atunci cand și-a vazut iubita alaturi de ispita Alin. Concurenta pare ca se simte bine in compania lui, iar acest lucru l-a afectat pe concurent, care abia a putut sa vada imaginile cu cei doi.

- Radu Valcan i-a pus Biancai Giurca intrebarea pe care toți o așteptau in ediția 9 din sezonul 7 Insula Iubirii de pe 20 iulie 2023. Iata ce raspuns a oferit concurenta in ceea ce il privește pe Marius Moise.

- Bianca Giurca este una dintre concurentele care a decis sa participe, alaturi de iubitul ei, Marius Moise, la Insula Iubirii sezonul 7. Urmaritorii sai au ramas surprinși sa afle ca aceasta are surori și au dorit sa afle imediat daca ii moștenesc frumusețea. Iata cum arata impreuna!

- Bianca Giurca este concurenta in cel de-al șaptelea sezon de la Insula Iubirii, iar ea a venit in emisiune alaturi de iubitul ei, Marius Moise. Concurenta emisiunii este foarte activa pe rețelele de socializare personale, unde are o comunitate mare și unde posteaza destul de des. Recent, ea a postat…