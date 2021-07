Bianca Drăgușanu: ”Știu cum să fac mii de euro dar nu știu să aprind aragazul” Hulita și admirata deopotriva, Bianca Dragușanu știe sa se foloseasca de capitalul sau de imagine. Importanți proprietari de afaceri comerciale, cluburi, saloane de infrumusețare, restaurante, hoteluri ori magazine de lux doresc sa profite de influența in online a mediatizatei dive mondene. Bianca Dragușanu (39 ani) a invațat sa fructifice orice oportunitate financiara și profita din plin de interesul celor peste un milion de urmaritori il are pe Instagram dar și pe Facebook (886 mii abonați). Tariful sau pentru o imagine ”de lauda” a unui produs, postarile sponsorizate ii aduc in medie și 10.000… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

