Stiri pe aceeasi tema

- Daria Radionova și Alex Bodi s-au iubit și chiar se gandeau la nunta, insa desparțirea a venit mai repede decat au crezut. Iar separarea pare-se ca nu este deloc una amiabila, iar un adevarat scandal incepe sa-și faca simțita prezența. Dupa ce afaceristul a facut mișto de fosta iubita in spațiul public,…

- Alex Bodi și Daria Radionova s-au desparțit, iar Bianca Dragușanu a avut prima reacție in mediul online. Celebra blonda i-a transmis un mesaj ”subtil” fostului sau soț, dupa ce a confirmat separarea de focoasa rusoaica. Deși aveau planuri mari de viitor, celebrul afacerist și șatena au decis sa o ia…

- Deși din discursul amandurora nimic nu prevestea ca cei doi s-ar putea separa, cel puțin in viitorul apropiat, pare ca declarațiile de dragoste pe care Alex Bodi și Daria Radionova și le-au facut pe sticla au fost mai mult de moment. Rusoaica a ajuns la aceeași concluzie pe care a strigat-o și Bianca…

- Alex Bodi și Daria Radionova nu mai formeaza un cuplu. Pe langa faptul ca nu mai au poze impreuna pe rețelele sociale, afaceristul a postat un mesaj in care lasa de ințeles ca este, din nou, singur.

- Rasturnare de situație in cazul Biancai Dragușanu și Alex Bodi. Designerul a dat de ințeles ca fostul ei soț ar fi contactat-o, dupa ce s-a desparțit de rusoaica Daria Radionova. Reacția fanilor a fost incredibila. Ce dovezi a prezentat frumoasa blondina. Bianca Dragușanu, contactata de Alex Bodi dupa…

- Daria Radionova a facut un anunț neașteptat pe rețelele de socializare, in care a marturisit ca vrea sa se mute din Romania cat mai repede! Iubita lui Alex Bodi este momentan in Londra, unde iși pune la punct cateva afaceri, insa se pare ca statul in Romania nu ii mai surade.

- Scandalul dintre Bianca Dragușanu, Daria Radionova și a lui Alex Bodi nu pare sa se termine prea curand. Dupa ce și-au adus acuzații reciproc in ceea ce-i privește pe cei doi foști, focoasa blondina a postat un mesaj extrem de controversat pe rețelele de socializare, mulți intrebandu-se astfel daca…

- Se pare ca exista un triunghi amoros intre Alex Bodi, Daria Radionova și Bianca Dragușanu. Cel puțin așa spun gurile rele, cu toate ca Bianca este pe cale sa sa casatoreasca cu Gabi Badalau. Recentele informații au scos la iveala și un scandal intre afaceristul din Mediaș și frumoasa rusoaica, Daria…