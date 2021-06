Bianca Andreescu (Canada, 7 WTA) este cea mai importanta favorita eliminata in turul I la Roland Garros 2021, dupa un meci incredibil. Canadianca de origine romana a pierdut contra Tamarei Zidansek (Slovenia, 85 WTA), scor 7-6(1), 6-7(2), 7-9, dupa trei ore și 20 de minute. Zidansek nu se mai calificase niciodata in turul secund al Grand Slam-ului parizian. Dupa doua seturi incheiate la tie-break, primul adjudecat de Bianca și al doilea caștigat de Tamara, a urmat un act decisiv dramatic! La Roland Garros se joaca fara tie-break in setul decisiv, iar cele doua au mers umar la umar pana la scorul…