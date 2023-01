Stiri pe aceeasi tema

- America Express nu este deloc o competiție ușoara, iar Bianca Adam și mama sa au dat curs provocarilor. Dupa mai multe zile in care le-a fost testata rezistența fizica și psihica, cele doua au parte de ajutor din partea unei fane.

- America Express continua cu momente tensionate pentru concurenți, astfel ca urmatoarea care devine victima emoțiilor este Bianca Adam, care a izbucnit in plans. Dupa o mica neințelegere cu mama ei, vloggerul nu a mai putut sa iși controleze emoțiile.

- O noua zi, o noua misiune pentru cele 9 perechi de vedete. De data aceasta, concurenții au intrat in lupta pentru imunitate. Hai sa vezi cu ce probleme s-au confruntat Catalin Scarlatescu și Doina Teodoru la autostop.

- Au fost discuții destul de aprinse, miercuri, in ședința Consiliului Județean Timiș, care a avut loc online. Suparați ca nu au fost chemați la negocieri, consilierii de la Pro Romania nu au votat repartizarea sumelor din cote defalcate din impozitul pe venit pentru primarii.

- Catalin Scarlatescu și Doina Teodoru fac echipa și la America Express, nu doar in viața de zi cu zi, iar cuplul a avut parte din plin de provocarile pe care le-au intuit inca de cand au acceptat sa participe in cadrul show-ului de aventura.

- Andrei a fost macinat de gelozie și i-a adus Ingai o serie de acuzații, confirmand ca Inga s-a uitat la DJ la petrecerea care a avut loc in weekend. In urma acestor acuzații pe care Andrei i le-a adus, concurenta a susținut faptul ca este din ce in ce mai nesigura de relația lor. Cei doi concurenți…

- Berbec In prima parte a zilei este bine sa iti planifici cheltuielile majore pentru urmatoarele patru saptamani. Chiar daca vor surveni modificari, odata trasate acum liniile financiare directoare le vei urmari cu succes. Dupa amiaza sunt posibile intalniri si dialoguri cu persoanele din anturajul apropiat.…

- Berbec Chiar daca este weekend, tu continui sa ti rezolvi cu meticulozitate sarcinile de lucru de la serviciu. Ba si acasa te afunzi in tot felul de treburi domestice ramase restante. Motivatia faptului ca muncesti de zor este legata de cresterea veniturilor. Insa, de aceasta data fii prudent, deoarece…