Beyonce: „Vine muzică nouă în curând!” Daca va intrebați cand mai lanseaza Beyonce muzica noua, aflați ca artista a confirmat ca lucreaza de zor la noul album ce urmeaza a fi lansat in curand. Artista a facut dezvaluirea in cadrul unui interviu pentru noul numar al revistei Harper’s Bazaar, spunand ca a stat in studio pe toata durata pandemiei. “Dupa toata izolarea și nedreptatea din ultimul an, cred ca suntem cu toții pregatiți sa evadam, sa calatorim, sa iubim și sa radem din nou. Simt o renaștere care apare și vreau sa fac parte din hranirea acestei evadari in orice mod posibil. Sunt in studio de un an și jumatate”, a spus ea. Ii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

