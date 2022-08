Stiri pe aceeasi tema

- Florinel Coman a țintit de doua ori bara in meciul dintre FCSB și FC U Craiova 1948, scor 1-1. Capitanul roș-albaștrilor spera ca lucrurile se vor indrepta pentru echipa la acare evolueaza incepand chiar de la partida urmatoare. „Suntem dezamagiți. A fost o prima repriza foarte grea, in care ne-au pasat,…

Cu cateva ore inainte de lansarea sa, programata pentru noaptea de joi spre vineri, mult asteptatul album al lui Beyonce, „Renaissance", a aparut pe Twitter, potrivit news.ro

- Beyonce continua sa faca promovarea viitorului ei album si a prezentat lista cantecelor de pe “Renaissance” care va fi disponibil din 29 iulie pe toate platformele. „Sa creez acest album mi-a permis sa gasesc un loc in care sa visez si a fost o evadare in timpul unei perioade groaznice... The post Beyonce…

- Artista americana Beyonce a lansat primul single, intitulat ''Break My Soul'', de pe mult asteptatul sau album, "Renaissance". Lansarea single-ului vine la scurt timp dupa anuntul de saptamina trecuta al vedetei, potrivit caruia ea va lansa cel de-al saptelea album de studio luna viitoare. Melodia ritmata,…

- Cintareata americana Beyonce a dat de inteles joi ca urmatorul sau album, primul din ultimii sase ani, dupa mult apreciatul "Lemonade", lansat in 2016, s-ar putea numi "Renaissance". Vedeta a publicat joi un mesaj scurt pe retelele sociale continind cuvintele "act i Renaissance" si data de 29 iulie.…

Cantareata americana Beyonce a dat de inteles joi ca urmatorul sau album, primul din ultimii sase ani, dupa mult apreciatul "Lemonade", lansat in 2016, s-ar putea numi "Renaissance", informeaza Reuters.

- Folosirea rezervelor financiare ale Rusiei de catre UE și țarile G7 pentru reconstrucția Ucrainei dupa invazia armatei ruse ar fi „un jaf la drumul mare”, a declarat Kremlinul, marți, relateaza Reuters . Totodata, Kremlinul a mai spus și ca o astfel de masura „ar provoca un raspuns in consecința” din…

- BBC spune ca sunt informatii potrivit carora mii de copii ucraineni cu dizabilitati au fost uitati si abandonati in institutii din Ucraina, care nu pot avea grija de ei. Descoperirea a fost facuta de Organizatia pentru drepturile omului, Disability Rights International, care a desfasurat o investigatie…