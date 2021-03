Stiri pe aceeasi tema

- La data de 28 martie 2021, polițiștii de investigații criminale din Aiud l-au identificat pe un tanar de 29 de ani, din Aiud, care este banuit de savarșirea unui furt, fapta in legatura cu care poliția a fost sesizata in aceeași zi. In sarcina tanarului s-a reținut faptul ca, in dupa amiaza zilei de…

- Tenismenul roman Marius Copil (30 ani, 224 ATP) s-a calificat in optimile de finala ale turneului challenger de la Sankt Petersburg (Rusia), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 52.080 dolari, dupa ce l-a invins, marti, in doua seturi, scor 6-3, 6-1, pe cehul Michael Vrbensky…

- Nita Marie, o mama din Colorado, a suferit o lunga perioada din cauza lipsei de bani pana a descoperit o platforma pe care a ajuns sa faca peste un milion de dolari pe an. Lucreaza de acasa și nu are nicio obligație și caștiga zeci de mii dintr-o activitate pe care puține femei ar putea sa o faca.

- Un barbat din Iași a fost reținut pentru 24 de ore pentru acces ilegal la un sistem informatic, frauda informatica și spalare de bani. El este acuzat ca a sustras criptomonede in valoare totala de 620.000 de dolari.

- O companie din insulele Cayman – al șaptelea operator de criptomonede la nivel mondial – a fost victima unei infracțiuni de frauda informatica. Potrivit procurorilor, un barbat din Iași a reușit sa acceseze sistemul informatic al firmei și sa fure criptomonede de 620.000 de dolari, informeaza hotnews…

- Anthony Fauci, cel mai cunoscut specialist in imunologie din Statele Unite, a fost desemnat luni castigator al unui prestigios premiu academic israelian, Dan David Prize, in valoare de 1 milion de dolari si creat de un regretat om de afaceri si filantrop israelian nascut in Romania, pentru activitatea…

- O vedeta internaționala a fost prejudiciata cu fabuloasa suma se 1 milion de dolari. Despre cine este vorba și cine i-a furat banii actorului? Actor celebru, lasat fara 1 milion de dolari Actorul Kevin Hart a fost prejudicit cu suma de 1 milion de dolari, dupa ce in anul 2015 a angajat un asistent de…

- Armata de hackeri a Coreei de Nord a furat sute de milioane de dolari in 2020 pentru a finanța programul nuclear și programul de rachete balistice al țarii asiatice, dezvoltate in contradicție cu legile internaționale, se arata intr-un raport confidențial ONU citat de CNN.