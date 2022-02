Stiri pe aceeasi tema

- Chirurgul Mircea Beuran, demis din funcția de șef al Secției de Chirurgie de la Spitalul Floreasca, ca urmare a unui scandal in care o femeie a murit arsa pe masa de operație, a caștigat in instanța procesul cu spitalul. Acesta se va intoarce in funcția de șef al Secției de Chirurgie, iar…

- Decizie in cazul procesului dintre medicul Mircea Beuran și Spitalul Floreasca intentat in 2020 dupa ce o femeie a luat foc pe masa de operație. Medicul Mircea Beuran a caștigat definitiv procesul cu unitatea sanitara, privind concedierea sa. Decizia a fost luata de Curtea de Apel București și, potrivit…

- Curtea de Apel București a decis ieri ca doctorul Mircea Beuran a caștigat definitiv procesul cu Spitalul Floreasca din Capitala. Jocul și rolul fostului ministru al Sanatații Victor Costache in demiterea lui Beuran Astfel, in urma deciziei de ieri profesorul Mircea Beuran trebuie repus in funcția de…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat ca vaccinarea opreste in mica masura transmiterea noii tulpini a Covid – Omicron. Insa Rafila susține, pe de alta parte, ca vaccinarea previne formele grave de Covid-19. „Vaccinarea opreste in mica parte transmisibilitatea acestei tulpini, dar pe de…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, susține ca la nivelul Guvernului nu s-a discutat niciodata despre vaccinarea obligatorie, iar o astfel de masura nici nu este justificata. Statele care au impus aceasta decizie, au facut-o ca sa evite numarul mare de decese. „Nu am avut aceasta discuție, nici nu…

- Ministrul Alexandru Rafila spune ca administrarea din același vaccin la intervale tot mai scurte poate duce la o suprastimulare. Afirmația ministrului Rafila vine dupa ce Marco Cavaleri, șeful strategiei vaccinurilor la Agenția Europeana a Medicamentului (EMA) a afirmat, recent, intr-o conferința de…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila (PSD), crede ca masca neagra purtata de ministrul Apararii, Vasile Dincu (PSD), duminica, la Constanta, in cadrul ceremoniei de sosire din misiune a unei nave militare, este una textila. Incepand de sambata, romanii nu mai au voie sa poarte maști textile, ci doar…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, discuta, marți, online cu reprezentanții direcțiilor de sanatate și ai spitalelor, subliniind ca este nevoie de certificatul verde. Aceasta intalnire are loc, marți, cand in țara noastra s-a inregistrat o dublare, fața de ziua precedenta, a numarului de cazuri…