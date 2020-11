Topul domeniilor cu cele mai multe angajari de la inceputul pandemiei este condus de IT, urmat de comerț (comerț en-gros și retail), construcții și domeniul financiar-consultanța. Cumulat, cele patru domenii au fost responsabile pentru mai mult de jumatate din numarul de locuri de munca pentru care angajatorii au postat anunțuri pe platforma BestJobs, in perioada aprilie-octombie 2020. Astfel, pe primul loc, cu cele mai multe angajari, s-au situat companiile din IT care au scos la concurs peste 12.000 de locuri de munca de la inceputul pandemiei, in condițiile in care restricțiile in circulația…