- Candidatul PSD pentru Sectorul 2, Dan Cristian Popescu, a anuntat, miercuri seara, ca cererea sa privind renun=mararea voturilor din sector a fost respinsa de Biroul Electoral Sector 2, motivul fiind ”nejustificat”. ”Voi ataca aceasta decizie la Biroul Electoral de Circumscriptie 42”, a anuntat Popescu,…

- Biroul Electoral Central a respins, in sedinta de miercuri, solicitarile PSD de a fi renumarate voturile la Sectorul 1 din Bucuresti, au declarat surse ale institutiei pentru News.ro. In schimb, pentru Sectorul 5 va fi efectuata o renumarare la cateva sectii, au adaugat sursele citate.

- Clotilde Armand va deveni primarul Sectorului 1, dupa respingerea contestației formulate de Partidul Social Democrat, de catre Biroul Electoral Central. Conform canidatei USR, Clotilde Armand, cererea a fost respinsa cu 12 voturi impotriva, și doar 5 voturi pentru renumarare. In favoarea admiterii…

- Biroul Electoral Central (BEC) a respins miercuri, cu majoritate de voturi, solicitarile PSD de renumarare a voturilor din Sectorul 1 al Capitalei. "Contestatia domnului Tudorache a fost respinsa in BEC. Victoria Clotilde Armand este finala. Voturile de la Sectorul 5 vor fi renumarate”,…

- Presedintele USR Sector 4, Paul Ene, reclama furturi ale voturilor Aliantei, in mai multe sectii de votare. Potrivit acestuia, la Sectia 759, desi au fost raportate zero voturi pentru USR PLUS, in realitate erau 382, ceea ce situa Alianta pe locul 1 in sectia respectiva. ”Asa se fura”, a afirmat…