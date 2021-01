Ministrul german de externe Heiko Maas a cerut luni Rusiei sa-l ''elibereze imediat'' pe opozantul Aleksei Navalnii, arestat duminica la sosirea sa la Moscova, transmite AFP. Navalnii a fost arestat duminica seara, la punctul de control al pasapoartelor de pe aeroportul Seremetievo din Moscova. Desi stia ca ar putea fi arestat la sosirea in Rusia, el a revenit de la Berlin, unde fusese internat in spital din august anul trecut dupa otravirea cu agent neurotoxic Noviciok. Foto: (c) FILIP SINGER/EPA Aleksei Navalnii ''a luat decizia constienta de a reveni in Rusia pe care…