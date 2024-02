Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul care l-a reprezentat pe regretatul opozant rus Aleksei Navalnii a fost arestat, astazi, la Moscova, potrivit unor publicații din Rusia, relateaza Reuters. Vasili Dubkov este acuzat de incalcarea ordinii publice. In momentul reținerii, el o insoțea pe Ludmila Navalnaia, mama fostului disident,…

- Iulia Navalnaia, vaduva opozantului rus Aleksei Navalnii, a declarat luni intr-un mesaj video ca va continua munca sotului ei si va lupta pentru o Rusie libera. „Vreau sa traiesc intr-o Rusie libera, vreau sa construiesc o Rusie libera”, a spus Iulia Navalnaia intr-un mesaj video intitulat „Voi continua…

- Carismatic militant rus anticoruptie si criticul nr.1 al Kremlinului, Aleksei Navalnii scapase ca prin urechile acului de moarte dupa ce a fost otravit in august 2020 cu agent neurotoxic de tip militar, aflandu-se timp de mai multe luni in convalescenta in Germania. Arestat in ianuarie 2021 la intoarcerea…

- Opozantul puterii din Rusia, Aleksei Navalnii, a anuntat vineri ca Moscova isi intensifica represiunea impotriva tuturor vocilor disidente pe masura ce se apropie alegerile prezidentiale, unde cel mai probabil Vladimir Putin va candida din nou, relateaza Reuters, potrivit News.ro.Navalnii a declarat…

