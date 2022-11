Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Județeana pentru Ocuparea Fortei de Munca Dambovița anunța deschiderea urmatoarelor cursuri de calificare in luna noiembrie 2022: – recepționer hotel, mecanic auto, confecționer tamplarie din aluminiu și mase plastice, Post-ul AJOFM Dambovița organizeaza cursuri gratuite de specializare. Vezi…

- Pentru al 12-a an consecutiv, Facultatea de Inginerie Industriala și Robotica din cadrul Universitatii Politehnica din Bucuresti formeaza o grupa dedicata doar absolvenților de inginerie din Mioveni, fara taxa, pentru specializarea de masterat in “Conceptie si Management in Productica”. Joi, 20 octombrie,…

- Duminica, 2 octombrie, in urma administrarii probatoriului, polițiștii Compartimentul Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Salonta au dispus reținerea, pentru 24 de ore fața de un barbat de 42 de ani, din Salonta, banuit de comiterea infracțiunii de talharie calificata.

Catedrala „Sfantul Spiridon"-Nou din Capitala organizeaza cursuri gratuite de muzica bizantina.

- Vești bune pentru bacauanii din Cartierele Republicii, Letea și Izvoare. Locuitorii cartierelor vizate care se afla in cautarea unui loc de munca, pot beneficia de consiliere personalizata, cursuri de calificare certificate național și european, in meseriile: lucrator in comerț, macelar, sau brutar.…

- Astazi, sambata, 17 septembrie, locuitorii, dar și oaspeții capitalei sunt invitați la bordul troleibuzului turistic, in cadrul Saptamanii Europene a Mobilitații. Anunțul a fost facut de primarul de Chișinau, Ion Ceban.

- Un fost primar al comunei Husnicioara, județul Mehedinți, a fost gasit impușcat, joi seara, in bucataria locuinței sale. Fostul edil și-ar fi pus capat zilelor cu o arma de vanatoare. Poliția din Drobeta-Turnu Severin a fost sesizata, joi seara, de catre un barbat de 43 de ani, ca l-a gasit pe cumnatul…

- Roxana Ciuhulescu e cea mai fericita, asta deoarece vedeta s-a mutat in propria ei casa alaturi de familia sa. Impreuna cu soțul ei, cei doi au decis sa-și cumpere o locuința dupa ce in ultimii cinci ani au stat cu chirie. Acum aceștia sunt abia la inceput, amenajeaza casa, dar Roxana Ciuhulescu a impartașit…