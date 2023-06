Matteo Patrone, directorul general al BERD pentru Europa de Est si Caucaz, a declarat intr-un comunicat ca finantarea ar contribui la mentinerea fluxului de finantare catre sectorul privat si municipalitatile Ucrainei, in ciuda razboiului Rusiei impotriva vecinului sau. Invazia pe scara larga a Rusiei in Ucraina, inceputa in februarie 2022, a lovit puternic economia ucraineana, devastand infrastructura Ucrainei si diminuand capacitatea sa de productie industriala. ”In timp de razboi, precum si in perioada de redresare postbelica, este fundamental ca clientii Ukreximbank din sectoarele prioritare…