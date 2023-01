Stiri pe aceeasi tema

- TikTok vrea sa ofere comunitații contextul și instrumentele necesare pentru a evalua conținutul de pe platforma. De exemplu, TikTok adauga etichete la clipurile care au conținut inexact, iar bifa albastra a conturilor ajuta urmaritorii sa ințeleaga ca posesorul contului este verificat. Anul trecut,…

- ONU a anuntat ca va avea nevoie de 51,5 miliarde de dolari, un buget cu 25% mai mare fata de cel stabilit la inceputul acestui an, pentru a face fata nevoilor de ordin umanitar in 2023. Marile presiuni sunt razboiul din Ucraina, efectele schimbarilor climatice sau riscul de foamete in Africa, informeaza…

- In lupta sa impotriva propagandei rusești, UE are de infruntat un obstacol frustrant: proprii sai furnizori de servicii prin satelit, scrie Politico . Doua dintre cele mai mari companii care opereaza sateliți – Eutelsat, din Franța, și SES, din Luxemburg – au ajutat la raspandirea dezinformarii și a…

- De cand a inceput invazia din Ucraina, Rusia a cheltuit, in cele 9 luni care au trecut de la inceputul razboiului, aproximativ 82 miliarde de dolari. Potrivit Forbes , aceasta cifra reflecta sumele utilizate pentru susținerea razboiului, dar nu cuprinde și cheltuielile stabile pentru aparare sau pierderile…

- ”Acest ajutor financiar stabil, regulat si previzibil, in valoare medie de 1,5 miliarde de euro pe luna, va permite acoperirea unei parti importante a nevoilor de finantare pe termen scurt ale Ucrainei in 2023, pe care autoritatile ucrainene si Fondul Monetar Interntaional (FMI) le estimeaza la 3-4…

- Ministerul apararii din Coreea de Nord a calificat marti ca nefondate acuzatiile americane potrivit carora Phenianul a furnizat Rusiei munitie de artilerie pentru razboiul sau din Ucraina, a informat agentia de presa KCNA, citata de AFP, transmite AGERPRES . Tensiunile sunt in crestere in peninsula…

- Marți, 8 noiembrie, ministerul apararii din Coreea de Nord a calificat ca nefondate acuzatiile americane potrivit carora Phenianul a furnizat Rusiei munitie de artilerie pentru razboiul sau din Ucraina, a informat agentia de presa KCNA . Tensiunile sunt in crestere in peninsula dupa o serie de teste…

- Ministerul apararii din Coreea de Nord a calificat marti ca nefondate acuzatiile americane potrivit carora Phenianul a furnizat Rusiei munitie de artilerie pentru razboiul sau din Ucraina, a informat agentia de presa KCNA, citata de AFP. Tensiunile sunt in crestere in peninsula dupa o serie de teste…