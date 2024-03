Benzen, substanță cancerigenă, în multe produse pentru acnee de la mărci celebre Un nivel ridicat de benzen, cu efect cancerigen, a fost detectat in unele tratamente pentru acnee ale unor marci cunoscute: Clinique de la Estee Lauder, Up & Up de la Target si Clearasil, detinut de Reckitt Benckiser, a anuntat, miercuri, laboratorul american independent Valisure, transmit Reuters și Agerpres. De asemenea, același laborator mai susține ca benzen a fost descoperit și in alte produse: sapunuri contra acneei de la Proactiv, PanOxyl și Walgreens, crema pentru acnee Equate Beauty de la Walmart. Reuters a cerut comentarii din partea Target, Estee Lauder, Walmart și Reckitt Benckiser… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

