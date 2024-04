Stiri pe aceeasi tema

- Societatea BT Direct IFN SA a luat o decizie semnificativa la data de 29.01.2024, conform Hotararii nr. 2 adoptata de Consiliul de Administratie si inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J12 1566 2018.Potrivit actului, societatea, cu sediul in mun. Cluj Napoca, a aprobat deschiderea a zece noi…

- Brise Grains SA convoaca Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara ale Actionarilor pentru data de 22.03.2024, ora 10.00, respectiv ora 11.00. Convocarile celor doua adunari au fost publicate in Monitorul Oficial partea a IV a cu numarul 851 din data de 20.02.2024. Consiliul de Administratie…

- Asociația Romana pentru Relația cu Investitorii ( ARIR ) anunța lansarea programului „Upgrade IR by ARIR” pentru dezvoltarea profesioniștilor in Relația cu Investitorii (IR) in Romania. Primul pilon il reprezinta schimbul de experiența cu profesioniști și dobandirea abilitaților complementare necesare…

- Vești proaste pentru pasionații de calatorii sau pentru cei care au planuri de plecare in perioada urmatoare. Tarom va inchide ruta București-Londra din aceasta vara, in timp ce Wizz Air a anunțat ca cel puțin 20 de rute operate spre și dinspre șase aeroporturi din Romania au fost suspendate și nu vor…

- Ploiești, 30.01.2024 – AQUILA (simbol bursier AQ ), lider in servicii integrate de distribuție și logistica pentru piața bunurilor de larg consum din Romania și Republica Moldova, obține VEKTOR by ARIR 10 pentru al doilea an consecutiv, confirmand astfel conformarea companiei cu cele mai bune practici…

- ” Electrica informeaza actionarii si investitorii asupra faptului ca, in cadrul sedintei din data de 22 ianuarie 2024, Consiliul de Administratie al societatii, la recomandarea Comitetului de Nominalizare si Remunerare, a hotarat prelungirea duratei mandatului acordat lui Alexandru-Aurelian Chirita…

- București, 17 ianuarie 2024 – ARIR (Asociația Romana pentru Relația cu Investitorii), promotorul conceptului de Relatia cu Investitorii (IR), anunța primele companii care au angajat Specialiști și Directori in Relația cu Investitorii (IR) utilizand noile funcții din Clasificarea Ocupațiilor din Romania…

- Costin Iordache a fost numit interimar la conducerea TAROM dupa ce s-a luat act de demisia lui Bogdan Popescu, la finele anului trecut. Consiliul de Administrație al Companiei TAROM a decis vineri, 5 ianuarie 2024, numirea lui Costin Iordache in calitate de director general interimar al companiei. Aceasta…