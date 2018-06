Benjamin Netanyahu anunţă că Israelul a bombardat miliţiile din Siria susţinute de Iran Netanyahu a acuzat Iranul, care sustine guvernul sirian impotriva rebelilor, ca aduce 80.000 de luptatori siiti din tari precum Pakistan si Afganistan pentru a lansa atacuri impotriva Israelului si a converti majoritatea sunnita din Siria. „Este o reteta pentru a incepe alt razboi civil, mai degraba un razboi teologic, un razboi religios iar o sursa ar putea fi milioanele care se duc in Europa ... Iar astfel s-ar ajunge la terorism in multe tari", a declarat Netayanhu, potrivit news.ro. „Evident, nu ii vom lasa sa faca acest lucru. Ne vom lupta cu ei. Prevenind acest lucru ajutam… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Israelul a atacat militiile siite din Siria sustinute de Iran, a anuntat premierul Benjamin Netanyahu, catalogand aceasta actiune ca pe un potential ajutor de a opri exodul refugiatilor musulmani catre Europa, informeaza Reuters.

- Avigdor Lieberman, ministrul israelian al Apararii, l-a avertizat pe presedintele Bashar al-Assad ca prezenta militara iraniana in Siria va cauza "numai probleme si pagube", recomandandu-i liderul de la Damasc sa renunte la alianta cu Teheranul, informeaza agentia Reuters.

- Benjamin Netanyahu, prim-ministrul Israelului, a declarat, marti, ca Iranul urmareste sa trimita arme ”foarte periculoase” in Siria pentru a ameninta Israelul, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Israelul a avertizat ca va distruge sistemele antiaeriene pe care Rusia le-ar putea instala in Siria, așa cum se vehiculeaza intens in ultimele zile. Israelul a avertizat ca va distruge sistemele antiaeriene pe care Rusia le-ar putea instala in Siria, așa cum se vehiculeaza intens in…

- Un oficial de la Tel Aviv, apropiat premierului Benjamin Netanyahu, l-a amenintat pe Bashar al-Assad ca liderul sirian isi asuma riscuri personale in cazul in care permite Iranului sa declanseze un razboi contra Israelului de pe teritoriul Siriei, relateaza AFP, preluata de News.ro.

- O baza aeriana situata in provincia Homs, in centrul Siriei, a fost vizata la 9 aprilie de un raid pe care regimul de la Damasc si aliatii sai rus si iranian l-au atribuit Israelului. Cel putin 14 combatanti proregim, intre care iranieni, au fost ucisi in acel bombardament, potrivit Observatorului…

- Guvernul israelian a organizat miercuri seara o sedinta pe teme de securitate si aparare, pe fondul temerilor ca un atac al Statelor Unite in Siria ar putea atrage riposte contra Israelului, relateaza site-ul Ynetnews.com. Iranul a amenintat ca va ataca Israelul din cauza unui bombardament…

- Rusia a anuntat ca va raspunde cu fermitate noilor sanctiuni impuse de Washington impotriva unor oligarhi, companii si reprezentanti guvernamentali rusi, informeaza Le Figaro conform News.ro . “Evident ca nu vom lasa acest nou atac impotriva Rusiei fara un raspuns dur”, a anuntat Ministerul Afacerilor…