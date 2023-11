Nu exista persoana care sa nu fi auzit de frunzele de hrean. Insa, puțini sunt cei care știu cate beneficii și proprietați dețin acestea. Astfel, frunzele de hrean sunt bogate in vitamina C, potasiu, calciu și magneziu. In schimb, la fel ca alte legume crucifere (varza, muștar, broccoli), conțin glucozinolați, substanțe raspunzatoare pentru gustul picant. Iata cum sa le folosești corect pentru a indeparta durerile de picioare și unghiile bolnave!