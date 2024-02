Folia de aluminiu: cum să o folosești corect? Topul greșelilor pe care mulți dintre noi tind să le facă Pe langa rolurile esențiale pe care le are in bucatarie, unde ajuta la gatit, coacere și la impachetare, folia de aluminiu curața obiectele din argint patate și izoleaza termic ferestrele sau ușile. Dar iata cum nu trebuie sa fie folosit acest obiect! In cuptorul cu microunde O greșeala pe care o poți face este sa pui folia de aluminiu in cuptorul cu microunde. Asta pentru ca microundele emit unde electromagnetice, iar cand este expusa la radiația cu microunde, folia de aluminiu poate provoca scantei și chiar incendii. Plasata deasupra hainelor in timpul calcarii Folia de aluminiu te poate ajuta… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

