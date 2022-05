Beneficii: Ce primiți începând de azi, dacă lucrați de acasă Incepand cu data de 1 mai 2022, intra in vigoare legea 72/2022 care prevede asigurarea unui regim fiscal unitar al tuturor formelor sub care angajatorii acorda diferite categorii de sume suplimentare pentru perioadele in care activitatea angajaților se desfasoara in alta localitate, atat in tara, cat si in strainatate. Legea care intra in vigoare de la 1 mai prevede și amnistia pentru obligațiile fiscale rezultate din reincadrarea diurnelor in venituri salariale. Specialiștii menționeaza ca, daca in cazul indemnizației de delegare/detașare cadrul legal este detaliat in ceea ce privește condițiile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

