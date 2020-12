Stiri pe aceeasi tema

- Papa emerit Benedict al XVI-lea, in varsta de 93 de ani, are in prezent dificultati de vorbire, insa este in continuare lucid si zambitor, a declarat un cardinal intr-un interviu publicat pe portalul de stiri al Vaticanului, relateaza miercuri AFP. Maltezul Mario Grech, care a devenit cardinal sambata…

- Rugaciunea ”Tatal Nostru” in versiunea modificata intra in vigoare incepand de duminica viitoare, pentru slujbele catolice. Schimbarea a fost susținuta de Papa Francisc, cel care a și aprobat-o in calitatea sa de suveran al Vaticanului. ”Tatal Nostru”, fara „nu ne duce pe noi in ispita”. Versiunea modificata…

- In Romania, 30% dintre femeile de peste 35 de ani sunt infertile, procentul ajungand la 50% in cazul celor cu varste de peste 40 de ani. Pe langa sansele reduse de reproducere, inaintarea in varsta poate influenta negativ si sanatatea fatului, atrage atentia doctorul Romeo Micu, seful departamentului…

- ​Fostul mare jucator Diego Maradona va suferi o operatie pe creier în urmatoarele ore, dupa ce medicii i-au descoperit un hematom subdural, potrivit presei argentiniene.Aceasta informatie a venit la scurt timp dupa ce medicul lui Maradona declarase ca fostul campion mondial, internat,…

- ”Regele” Pele, cel mai bun fotbalist din toate timpurile, implinește vineri, 23 octombie, varsta de 80 de ani. Cu aceasta ocazie, legendarul atacant brazilian a afirmat ca este fericit sa fie inca "lucid", conform unei inregistrari video transmise presei marti, relateaza Agerpres, care citeaza AFP."Vreau…

- Papa Francisc va vizita orasul italian Assisi luna viitoare, prima sa calatorie in afara Romei dupa ce epidemia de coronavirus a aparut in februarie in Italia, si va semna o noua enciclica, a anuntat sambata Vaticanul intr-un comunicat, relateaza Reuters si AFP potrivit Agerpres. "Sambata, 3 octombrie,…