Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce s-a intors cu materialul „Intro”, Logic a revenit inca o data cu noul single „Get Up”. Dupa „Intro”, a urmat cu compilația sa de single-uri din mixtape-urile sale Young Sinatra, apoi a lansat „Vaccine” și acum „Get Up”. Acestea fiind spuse, aștept parerile voastre! Enjoy!

- Simona Ruscu lanseaza cel mai nou single “Ce ți-aș spune”, in colaborare cu Sean Norvis, in rol de compozitor, piesa fiind produsa de Norvis Music, iar de versuri s-a ocupat chiar artista. “Ce ți-aș spune” este o piesa care te pune pe ganduri și care va face parte din urmatorul album de muzica al…

- Andreea Olaru revine cu un nou proiect intitulat Y.A.L. („You Are Love”) și lanseaza prima piesa din cadrul acestuia – „Don’t Let Me Fall In”. Referitor la proiect, Andreea Olaru a declarat: „Y.A.L- inseamna . De ce ? Pentru ca simt și cred ca din asta m-a creat Dumnezeu; la fel ca pe fiecare din noi.…

- Incredibila vocalista, compozitoarea a numeroase hit-uri și icon-ul muzicii dance, Becky Hill lanseaza noua ei piesa „Remember”, in colaborare cu David Guetta. Track-ul „Remember”, care este co-scris Becky Hill și co-produs de David Guetta, este urmatorul single care este lansat de pe mult-așteptatul…

- Dupa ce au lansat „Look Around” și „Paris in my soul”, VADO continua colaborarea cu Tamaz și lanseaza impreuna cel de-al treilea single. „LA DYNAMITE” este o poveste muzicala cu beat-uri dance, numai buna de ascultat in zilele toride de vara. Compus de catre Catalin Tamazlicaru alaturi de Alex Antonescu,…

- Erika Isac și BoyFlow fac echipa pentru un hit exotic! Cei doi artiști colaboreaza pentru prima data și lanseaza „Hips on fire”, o piesa fresh, cu beat-uri hot și un sound tropical, care te va face sa dansezi de la primul play. Compus de catre Laurențiu Duța alaturi de Erika Isac, BoyFlow, Dony, Daniel…

- Bella Santiago lanseaza primul single cu versuri in limba romana din cariera solo: „Merg mai departe”. Compusa de catre Ionuț (Papu) Bacula și Vlad Manolache, „Merg mai departe” este o piesa despre iubire, dar mai ales despre puterea de a merge mai departe. Chiar daca unele decizii nu sunt ușor de luat…

- Dupa ce ne-a plimbat prin univers cu „Nave Spațiale”, MIRA prezinta „Zi Merci”, ultima poveste muzicala ce se regasește pe primul album din cariera al artistei. Lansat la inceputul primaverii atat fizic cat și online, „MiraDivina” este un material discografic personal ce culege experiențe reale imparțite…